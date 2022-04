Superclássico entre Brasil e Argentina é marcado para 11 de junho na Austrália

O superclássico entre Brasil e Argentina foi marcado para o dia 11 de junho em Melbourne, na Austrália. A última vez que o clássico aconteceu no país da Oceania foi em 2017, quando os hermanos fizeram 1 a 0 diante de mais de 95 mil torcedores no MCG. A partida é quase uma ‘substituta’ para o jogo das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, interrompido em setembro de 2021 por intervenção da Anvisa, na Neo Química Arena. Ambas as seleções disputaram apenas 17 partidas na corrida para se classificar para o Qatar 2022. Com os dois classificados, o Superclássico será uma preparação para o Mundial. O valor das entradas não foi divulgado. O Superclássico foi criado em 2011 e desde 2014 é disputado em jogo único valendo taça.

Soccer fans get ready to witness the astonishing skills of FIFA giants Brazil and Argentina live when the two teams face off for Superclasico 2022 at the MCG this June!

Read more: https://t.co/O6Q3WbBCwC pic.twitter.com/GXgy4BlSWM

— Melbourne Cricket Ground (@MCG) April 20, 2022