Tadeu brilha nos pênaltis, Goiás derrota o Red Bull Bragantino e avança na Copa do Brasil

Ao todo, os times bateram 28 cobranças e Tadeu defendeu cinco delas

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tadeu salvou o Goiás nas cobranças de pênalti, defendendo cinco



A última vaga das oitavas de final da Copa do Brasil foi definida nesta terça-feira, 31. Em jogo atrasado, o Red Bull Bragantino recebeu o Goiás, em Bragança Paulista, e perdeu por 1 a 0. Como o jogo de ida terminou 2 a 1 para o Massa Bruta, a decisão foi para os pênaltis, os goleiros brilharam e Tadeu deu a vaga para o Goiás defendendo cinco cobranças. No tempo regulamentar, os donos da casa dominaram a partida. Tiveram mais posse de bola e tiveram mais chance de finalizar, mas principalmente no primeiro tempo erraram muito. Aos 43 minutos, em lance de bola trabalhada, Nicolas rolou a bola na esquerda e Matheus Sales marcou, dando sobrevida ao Goiás. No segundo tempo, o Red Bull foi pra cima, mas nada entrava. Aos 47, Aderlan chegou a marcar de cabeça, mas o lance foi anulado. Por reclamação, Barbieri foi expulso. Com o empate, os times foram para os pênaltis. Depois de 24 cobranças e show dos goleiros, Tadeu pegou a 28ª cobrança e garantiu o Goiás na próxima fase. A CBF faz sorteio dos confrontos na próxima semana.