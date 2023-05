Técnico do Cruzeiro critica discussão entre Bruno Rodrigues e Dourado por pênalti: ‘Inadmissível’

Pepa explicou quem é o cobrador oficial do time e colocou um ponto final na polêmica

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Rodrigues e Henrique Dourado discutiram para saber quem cobraria o pênalti a favor do Cruzeiro



O técnico Pepa, do Cruzeiro, mostrou descontentamento com os jogadores Bruno Rodrigues e Henrique Dourado, que discutiram em campo na derrota para o Fluminense, na noite da última quarta-feira, 10, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador português tratou a disputa por uma batida de pênalti como “inadmissível” e explicou quem é o cobrador oficial do time. “Não vale a pena estar aqui a fazer ‘novelas’ sobre isto. Era o Bruno. Não vou voltar a fugir de questão nenhuma. Não era o Dourado (o batedor oficial de pênalti), portanto, está resolvido Foi inadmissível, mas está resolvido. Isso é o mais importante”, disse o comandante da Raposa.

O episódio ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, quando a equipe já perdia por dois gols de diferença e teve um pênalti marcado ao seu favor. Bruno Rodrigues, batedor oficial, foi para a bola e Fábio defendeu, mas o árbitro mandou voltar a cobrança argumentando que o goleiro se adiantou. Na sequência, Henrique Dourado, conhecido pela qualidade na marca da cal, pegou a bola das mãos de Bruno Rodrigues e se recusou a deixar o colega bater. A dupla de atacantes começou a discutir e os jogadores do Cruzeiro precisaram intervir. Bruno Rodrigues bateu novamente e mandou a bola na trave. O camisa 9 chegou a chorar após desperdiçar a segunda chance, sendo consolado por jogadores do Fluminense.

Após a partida, Henrique Dourado foi às redes sociais se desculpar pela atitude dentro de campo. O atacante reconheceu que a sua abordagem com o companheiro de equipe não foi correta e afirmou que ambos conversaram no vestiário ao fim do jogo e resolveram o problema. “O Bruno tem todo direito de ficar chateado. Não foi nada pessoal e já encerramos os isto de forma madura. Nosso treinador também já expôs o que aconteceu e respeito como foi colocado”, escreveu.

*Com informações do Estadão Conteúdo