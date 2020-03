Temor sobre coronavírus faz seleção feminina enfrentar Canadá de portões fechados

CBF/Laura Zago Seleção se prepara para enfrentar o Canadá pelo Torneio Internacional da França



A exemplo do que já vem acontecendo nos últimos jogos da Champions League, a Federação Francesa de Futebol resolveu fechar os portões das partidas do Torneio Internacional da França por conta do avanço do coronavírus no continente europeu. Nesta terça, a seleção feminina do Brasil enfrenta o Canadá as 15h (horário de Brasília), no Stade de L’Épopée, sem a presença dos torcedores.

Todos que compraram os ingressos poderão solicitar o reembolso no site oficial da Federação. Nesta semana, todos os eventos com mais de mil pessoas no país foram adiados, cancelados ou fechados para o público.

Durante a preparação para a partida, a técnica Pia Sunhage foi surpreendida pelo desfalque de Leticia Santos, que teve a confirmação do rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. Letícia havia deixado o jogo diante da França mais cedo, quando a seleção perdeu por 1 x 0.

A partida entre França x Holanda, que acontece em Valencienees, também não receberá torcedores.