‘Tenho 39 anos e não vou conseguir jogar todos os jogos’, diz Thiago Silva

Fala foi durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, no CT do clube carioca; zagueiro faz estreia pelo time tricolor neste domingo

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Jogador estreia neste domingo (21) com a camisa do tricolor



Thiago Silva disse durante coletiva na manhã desta sexta-feira (19), que não entrará em campo em todos os jogos pelo Fluminense. O próximo jogo do time carioca é contra o Cuiabá, neste domingo (21), às 20h. O bate-papo que rolou no CT do clube, ainda trouxe outras explicações do zagueiro, que pontou que já tem 39 anos e que ele e a comissão técnica já traçou planos para ele ser poupado em algumas disputas. “Em um primeiro momento, além da situação do clube, acho que o mais difícil vai ser a readaptação ao campo e a logística. No Chelsea, eu joguei um jogo por semana, ainda era poupado das copas. Aqui no Brasil, tem o calendário apertado e a distância entre os estádios. […] Não é um tempo justo para a recuperação de um atleta. Mas eu vim sabendo disso. Estou preparado. Óbvio que não vou jogar todos os jogos. Já foi conversado com a comissão para eu encontrar uma forma de descansar. Tenho 39 anos e não vou conseguir jogar todos os jogos, principalmente no início. [O descanso é] para poder jogar o máximo. Se precisar do meu sacrifício, eu vou estar aqui para ajudar. Eu vim para ajudar”, ressaltou o jogador. Entre os principais desafios, o zagueiro destacou que os gramados, as datas e as longas distâncias serão algo a superar.

Já sobre a troca de técnicos, o zagueiro se posicionou, já que o tricolor retirou Fernando Diniz e colocou Mano Menezes na direção da equipe. “Teve a mudança de comando. Agora tem que ter uma mudança de postura. É muito mais fácil trocar uma pessoa do que trocar 25 jogadores. Temos que olhar para dentro e ver o que estamos fazendo de errado. Todos temos que fazer isso. Não adianta falar ‘ah, foi o Diniz'”, disse ele.

O zagueiro também se emocionou ao falar sobre sua estreia, já que o time carioca passa por uma fase difícil e não tem tido bons resultados no Campeonato Brasileiro.