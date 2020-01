Thiago Neves tem rescisão com o Cruzeiro publicada no BID e fica livre no mercado

Giazi Cavalcanti/Estadão Conteúdo Thiago Neves não é mais jogador do Cruzeiro



Thiago Neves não é mais jogador do Cruzeiro. Nesta quarta-feira (22), a rescisão do meio-campista com o clube mineiro foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF. Desta forma, o armador está livre para negociar com qualquer equipe.

A saída de Thiago Neves já era dada como certa. Primeiro, porque o atleta moveu uma ação contra o Cruzeiro, exigindo R$16 milhões de reais da Raposa, correspondentes a salários atrasados, rescisão do vínculo de trabalho e multa.

Depois, devido ao grande número de torcedores insatisfeitos com o rendimento do meia na última temporada, quando o time caiu para a série B do Campeonato Brasileiro.

Thiago chegou ao time em 2017 e foi peça importante nas conquistas da Copa do Brasil de 2017 e 2018 e dos Estaduais de 2017 e 2018. O jogador, no entanto, acabou 2019 sendo apontado como um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do Cruzeiro no Brasileirão.