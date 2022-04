Tiago Leifert vai narrar jogos da Copa do Mundo de 2022

A função não deixa de ser uma novidade para o jornalista, que está atuando como locutor em algumas partidas da Copa do Brasil

Reprodução Tiago Leifert vai narrar alguns jogos da Copa do Mundo



Cerca de sete meses depois de deixar o Grupo Globo, o apresentador Tiago Leifert acertou com a emissora carioca um retorno pontual. Nesta sexta-feira, 29, o jornalista anunciou que irá narrar alguns jogos da Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Conhecido por sua qualidade como repórter e apresentador, ele fará suas transmissões no Globoplay, em um dos canais SporTV e no ge.com. A função, no entanto, não deixa de ser uma novidade para Leifert, que está atuando como locutor da “Amazon Prime” em algumas partidas da Copa do Brasil.

“Eu amo Copa do Mundo. Decidi seguir carreira na televisão e ser jornalista aos 14 anos, na Copa de 94. Depois, na Copa de 2010, foi o evento que mudou minha vida, na Central da Copa. Estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa, topei o convite na mesma hora”, disse Tiago Leifert, que também trabalhou como comentarista durante a disputa do Campeonato Paulista 2022, pelo YouTube da Federação Paulista de Futebol (FPF).