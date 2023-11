Tiago Nunes é apresentado no Botafogo e fala em retomar caminho das vitórias: ‘Temos condição de buscar o título’

A estreia do comandante gaúcho acontecerá nesta quinta-feira, 23, contra o Fortaleza, em rodada atrasada do Brasileirão

Tiago Nunes foi apresentado oficialmente como novo treinador do Botafogo, na tarde desta terça-feira, 21. Em entrevista coletiva, o novo comandante valorizou o trabalho coletivo do elenco do Glorioso. “O craque do Botafogo é o coletivo. Foi uma equipe construída para isso, para dinâmica, coletiva, cooperativa dentro de campo. E quando não funciona tão bem, a gente não pode culpar só um setor. Temos que mostrar que foi uma equipe equilibrada e voltar a repetir esses comportamentos”, declarou. A estreia do comandante gaúcho acontecerá nesta quinta-feira, 23, contra o Fortaleza, em rodada atrasada do Brasileirão. Otimista, Tiago Nunes afirmou que a Estrela Solitária tem tudo para voltar a ganhar após seis jogos, retomar a diante e ser campeão nacional. “Tenho plena convicção de que esse grupo tem toda a condição de buscar o título. É um time bom, competitivo, que já está cascudo porque passou por muitas adversidades”, comentou.

Atualmente, o Botafogo tem 60 pontos, dois a menos em relação ao líder Palmeiras. Assim, caso o Glorioso ganhe do Fortaleza, a equipe de General Severiano retomará a ponta a quatro rodadas do fim do Brasileirão. “Eu comentei com os jogadores. A gente não é mais a equipe do começo do ano e nem vai ser. A gente é uma equipe melhor. Porque as dificuldades que passamos ensinam”, acrescentou Tiago Nunes. Na conversa com jornalistas, o treinador ainda falou em recuperar a confiança do grupo. “Primeiro de tudo é passar confiança para que esse grupo entenda que o que fez e está fazendo é um trabalho de alto nível. Não podemos apagar uma temporada por causa de cinco ou seis jogos. É um grupo de grande qualidade que se colocou entre as equipes postulantes”, declarou. “É um campeonato longo e todos as equipes oscilam. No início, no meio ou no final. Eu chego de fora, sem envolvimento emocional, e procuro mostrar para os atletas. O objetivo agora é repetir e retomar a confiança dos jogadores para que eles entendam que os resultados negativos muitas vezes não tem só a ver com a performance”, completou.