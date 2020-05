Times do Ceará devem retomar treinos após anúncio de reabertura econômica

Reprodução Fortaleza e Ceará devem retomar treinos com reabertura econômica do estado



O governo do Ceará anunciou seu plano de reabertura gradual das atividades econômicas, e já na primeira fase, que começa no próxima segunda, 1º de junho, os times que disputam o Campeonato Cearense poderão voltar a treinar.

A volta dos jogos ainda deve demorar um pouco, pois as atividades esportivas com aglomerações, como funcionários, jogadores, árbitros e profissionais, só estão previstas para a quarta fase, que ainda não tem data para ocorrer – mas não será antes de 20 de julho. A volta da torcida ainda não está nem em discussão.

A preocupação da CBF é com a realização do Campeonato Brasileira, já que cada estado está em uma situação distinta.

O Campeonato no estado foi interrompido a duas rodadas do fim, com os quatro times semifinalistas já definidos – Fortaleza, Ceará, Guarany de Sobral e Ferroviário.

De volta aos treinos

Fortaleza e Ceará devem voltar aos trabalhos seguindo o protocolo de segurança estabelecido pela CBF, que orienta o fechamento dos vestiários, treinamentos em grupos separados de atletas e uso de máscaras.