Times da Série A1 de São Paulo retomam treinos em 1º de julho

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Entre as determinações estão a realização de testes regular, limitação de pessoas nos treinamentos e não presença de torcida



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou que estão autorizados os treinos para times da Série A1 do futebol paulista a partir do dia 1º de julho.

De acordo com Doria, todos os protocolos necessários já foram finalizados. As regras, acordadas com a Federação Paulista de Futebol, devem ser cobradas de todos os clubes — sejam da capital, do litoral ou do interior.

Entre as determinações estão a realização de testes regular de jogadores e comissão técnica, limitação de pessoas nos treinamentos, não presença de torcida, uso de máscara e medição da temperatura de todos. A retomada das partidas será avaliada em fases posteriores.

No próximo dia 26 de junho, o Comitê de Saúde vai se pronunciar sobre as demais atividades esportivas — sejam profissionais e amadoras. “Sabemos que vamos contar com a compreensão dos dirigentes das equipes. Tenho convicção que nenhum dirigente deseja o mal ou o risco de seus atletas”, disse Doria.