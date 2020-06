Times de Pernambuco poderão retomar treinamentos em 15 de junho

Caio Falcão/CNC Clubes de Pernambuco poderão retomar treinos a partir do dia 15



O governo de Pernambuco anunciou nesta segunda-feira o Plano de Flexibilização de Convívio das Atividades Econômicas com a Covid-19. De acordo com o texto, os clubes de futebol poderão retomar as suas atividades a partir de 15 de junho.

“Temos uma programação. Estamos falando com a federação para, dentro do possível, se as coisas saírem como planejado, os treinos voltarão no dia 15 de junho. A volta dos jogos dependerá de uma avaliação semanal. Isso dentro de protocolos específicos, testagem. São protocolos da CBF e do governo local. Para que seja na maior segurança possível”, disse Bruno Schwambach, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Ainda não há uma data para o retorno dos jogos, e até mesmo o retorno das atividades nos centros de treinamento pode ser alterado se os índices da doença piorarem. Caso haja uma melhora, a volta pode ser antecipada.

Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, Pernambuco tem 34.900 casos da doença, e 2.875 mortes.