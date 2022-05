Tino Marcos diz que já viu jogador brasileiro cheirando cocaína em bar: ‘Fiquei bastante chocado’

O jornalista também afirmou que Vanderlei Luxemburgo foi o técnico difícil de lidar durante sua longa passagem pela TV Globo

Reprodução/Instagram/tino marcos Tino Marcos trabalhou na Rede Globo por 35 anos



Tino Marcos foi repórter da Rede Globo por 35 anos, trabalhou em oito Copas do Mundo e em seis Olimpíadas. Com tanta experiência, histórias não faltam para o jornalista contar. Na madrugada desta terça-feira, 17, o experiente profissional da mídia revelou uma cena chocante. Em entrevista ao “The Noite com Danilo Gentili”, do SBT, ele contou que flagrou um jogador brasileiro cheirando cocaína em um bar. “Eu vi um jogador cheirando cocaína. Jogador do Brasil. Eu estava em um bar, em que os jogadores também estavam — eles estavam de folga naquela noite. Em um momento que eu fui no banheiro, a cabine não estava bem fechada. Quando entrei, o cara me olhou e ficou com os olhos grandes. Recuei”, disse.

“Fiquei bastante [chocado]. Nunca imaginava isso em uma grande competição no Brasil. Ele me agradeceu depois. Eu não revelei isso para ninguém na época, foi uma coisa muito contida. Ele percebeu e falou: ‘Você foi um cara muito 10, obrigado’. Ele teve muitos problemas na carreira depois”, continuou Tino Marcos, após ser perguntado sobre quais foram os momentos mais embaraçosos cobrindo futebol. O jornalista, além disso, afirmou que Vanderlei Luxemburgo foi o técnico difícil de lidar durante sua longa passagem pela TV Globo. “Nunca tive nada contra ele, mas ele achava que eu tinha. Ele dizia que, com ele, eu só usava caneta vermelha, para escrever críticas”, lembrou.