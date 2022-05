Tite convoca seleção brasileira no dia 11 para três amistosos em junho

Coreia do Sul, Japão e Argentina serão os adversários em ‘tour’ da seleção pela Ásia e Oceania

Lucas Figueiredo / CBF Seleção brasileira terá três amistosos antes da Copa do Mundo do Catar



O técnico Tite vai convocar na próxima quarta-feira, dia 11, às 10h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a seleção brasileira para os três amistosos a serem realizados em junho na última Data Fifa antes da disputa da Copa do Mundo do Catar. O primeiro compromisso será diante da Coreia do Sul, em Seul, dia 2. Quatro dias depois o adversário será o Japão, em Tóquio. O clássico diante da Argentina, previsto para Melbourne, na Austrália, será dia 11. Brasil x Coreia, no Seul World Cup Stadium, será às 20h (horário local)/8h (horário de Brasília). Na última vez em que se enfrentaram, em novembro de 2019, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, o Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Paquetá, Coutinho e Danilo. A partida contra os japoneses será no Estádio Nacional de Tóquio às 19h20 (horário local)/7h20 (horário de Brasília). Tite dirigiu a seleção brasileira contra o Japão em 2017, em Lille, na França, e o Brasil venceu por 3 a 1 com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus.

Contra a Argentina, o duelo será no Melbourne Cricket Ground, na Austrália, a partir das 21h (horário local) / 8h (horário de Brasília). Em 2017, o estádio recebeu 95 mil pessoas para o tradicional clássico sul-americano. Os argentinos venceram por 1 a 0, gol de Mercado. Foi a primeira derrota de Tite no comando da seleção. Além destes amistosos, a seleção brasileira deverá fazer mais três apresentações em setembro, antes do Mundial. Dois jogos serão contra adversários ainda não definidos e o outro compromisso será no dia 22, frente à Argentina, em duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas, interrompido pela Anvisa, em 2021.

*Com informações do Estadão Conteúdo