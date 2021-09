Tite convoca Seleção para os próximos três jogos das Eliminatórias; confira lista

Foram convocados 25 jogadores; eles representarão o Brasil nas partidas contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente

Amanda Paiva /CBF

O treinador Tite convocou nesta sexta, 24, os 25 jogadores para mais uma rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os convocados representarão o Brasil nas partidas contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente. Ao todo, foram três goleiros, quatro laterais, quatro zagueiros, sete meio-campistas e sete atacantes. O técnico foi questionado sobre a permanência de Edenílson na lista. Segundo Tite, a atuação do meio-campistas ao longo da campanha justifica a sua convocação. “É um jogador versátil, moderno, que trabalha em duas, três funções. Enquanto a gente observa um atleta em pouco período durante os jogos, nós temos também a oportunidade no dia a dia dos treinamentos”, argumentou o professor.

Outra surpresa foi a presença de atletas “ingleses”, que atuam pela Premier League. O lateral Daniel Alves ficou de fora. O coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, revelou que ainda não há confirmação de que esses atletas serão liberados, mas afirma que as reuniões com a Fifa, Premier e governo britânico foram bastante “positivas”. “Já tiveram várias reuniões, foram positivas, e a gente confia que na próxima semana teremos uma solução positiva para esses casos”, justificou.

Confira a lista de convocados: