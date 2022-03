Tite corta Ederson da seleção brasileira e convoca Everson para jogos das Eliminatórias

Diagnosticado com gastroenterite, o jogador do Manchester City não reúne condições para enfrentar o Chile, na próxima quinta-feira, 24, no Maracanã, nem a Bolívia, em La Paz, no dia 29

EFE/ Bruna Prado Everson foi convocado para defender a seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta segunda-feira, 21, que o técnico Tite, da seleção brasileira, precisou cortar o goleiro Ederson das últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Sofrendo com uma gastroenterite, o jogador do Manchester City não reúne condições para enfrentar o Chile, na próxima quinta-feira, 24, no Maracanã, nem a Bolívia, em La Paz, no dia 29. Para a vaga do arqueiro, o treinador chamou Everson, do Atlético-MG – ele se irá se apresentar ao restante da delegação, no Rio de Janeiro, após o jogo do Galo com a Caldense, pelo Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira.

Desta forma, Ederson torna-se o terceiro jogador cortado da lista inicial divulgada por Tite, no último dia 11. Além do goleiro, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, pediu dispensa da seleção para acompanhar o nascimento de sua primeira filha. Em seu lugar, o defensor Felipe, do Atlético de Madrid e revelado pelo Corinthians, foi convocado. Já o atacante Rafinha, do Leeds (Inglaterra), foi diagnosticado com Covid-19 na sexta-feira passada. Apesar disso, a CBF não anunciou nenhum substituto para o ponta.