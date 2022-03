Tite é chamado de ‘covarde’ por ídolo da Bolívia após fala sobre altitude de La Paz

Considerado um dos principais nomes da história do futebol boliviano, Marco Etcheverry teceu duras críticas ao técnico da seleção brasileira

Stanley Chou/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo Tite foi xingando por Marco Etcheverry antes de Bolívia x Brasil



Considerado um dos maiores ídolos da história do futebol boliviano, Marco Etcheverry teceu duras críticas ao técnico Tite, da seleção brasileira. Horas antes da bola rolar para Bolívia x Brasil, em jogo marcado para as 20h30 (de Brasília) desta terça-feira, 29, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o ex-jogador chamou o treinador de “covarde”. “Tomara que façam quatro gols pelas desculpas que estão colocando. Não quero dizer outras palavras porque pensarão que são discriminatórias, mas me parece que Tite é um covarde. Ficar falando de altitude quando eles já estão classificados para a Copa… me parece muito covarde. Isso me incomodou muito, não o havia escutado antes. Tite é um covarde”, afirmou Etcheverry em entrevista ao “Futbolmanía”, veículo boliviano.

As críticas do ex-jogador tem relação com a entrevista coletiva concedida por Tite na última segunda-feira, 28, quando o treinador afirmou que a seleção brasileira não conseguiria imprimir o mesmo ritmo na altitude de La Paz, cidade localizada a 3.600 metros acima do nível do mar. “[Contra a Bolívia] não teremos um time tão vertical como temos sido nos últimos jogos porque não permite. É desumano, não há essa condição. Existem outras estratégias, de manutenção de posse de bola. Tomara que o gramado esteja bom. Mas não vamos conseguir colocar o mesmo ritmo e velocidade que temos nos jogos em casa ou em condições normais”, disse o treinador brasileiro.

Conhecido como ‘”El Diablo”, Marco Etcheverry marcou um dos gols da vitória histórica da seleção boliviana por 2 a 0 sobre o Brasil, em 1993 — a primeira nas Eliminatórias. Apesar do clima tenso antes da partida, a Bolívia não possuir qualquer chance de classificação para o Mundial do Catar, que será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Com 15 pontos e na nona colocação, os bolivianos podem, no máximo, chegar ao oitavo lugar. O Brasil, por sua vez, está classificado há meses e pode garantir a primeira posição geral com uma vitória.