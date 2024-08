Tite é internado por sofrer arritmia após jogo do Flamengo pela Libertadores

Rubro-negro foi superado pelo Bolívar por 1 a 0 em La Paz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa, mas avançou na competição continental

RUANO CARNEIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro



O Flamengo emitiu nota oficial, na manhã desta sexta-feira (23), para informar que o técnico Tite sofreu de um mal-estar após a partida contra o Bolívar, em La Paz, na noite de ontem (22), e precisou de atendimento médico. De acordo com o clube carioca, o treinador teve “elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude”. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Tite foi encaminhado ao Hospital Copa Star, onde está internado. Ainda segunda o Flamengo, o quadro do treinador é estável. “Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro”, disse o Rubro-Negro.

“Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.” O Flamengo foi superado pelo Bolívar por 1 a 0 em La Paz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com o réves, o clube do Rio avançou na competição por conta do placar agregado. Agora, o Flamengo irá disputar as quartas de final contra o Peñarol, do Uruguai.

Veja a publicação:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi… pic.twitter.com/xq0VbrnVuI — Flamengo (@Flamengo) August 23, 2024

Publicado por Marcelo Bamonte