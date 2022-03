Tite esboça seleção com Neymar de falso 9 contra o Chile; veja escalação

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Canarinho irá enfrentar os chilenos na próxima quinta-feira, 24, com uma grande novidade

Lucas Figueiredo/CBF Neymar chegou na sede da CBF para os jogos da seleção nas Eliminatórias



Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira irá enfrentar o Chile na próxima quinta-feira, 24, com uma grande novidade. Nas atividades realizadas com todo o grupo na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o técnico Tite testou o atacante Neymar mais adiantado, como um falso 9. Assim, o provável Brasil para a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Júnior e Neymar.

Tite, vale lembrar, teve problemas na preparação para os jogos diante do Chile, no Maracanã, na próxima quinta-feira, e contra a Bolívia, na outra terça-feira, 29, em La Paz. O ponta Raphinha, do Leeds, que costuma ser titular, precisou ser cortado após ser diagnosticado com Covid-19. Já Gabriel Magalhães, do Arsenal, pediu dispensa da seleção brasileira para acompanhar o nascimento de sua filha, enquanto o goleiro Ederson, do Manchester City, saiu da lista de relacionados após sofrer com um quadro de gastroenterite. Para as partidas, apenas o defensor Felipe, do Atlético de Madrid, e o arqueiro Everson, do Atlético-MG foram chamados.