Tite faz sete trocas na seleção brasileira e define time que enfrenta a Bolívia; confira 

Tite encerrou a preparação da seleção brasileira para o duelo contra a Bolívia, em La Paz, marcado para esta terça-feira, 29, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 – a bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). Querendo testar novas opções, o treinador promoverá sete alterações em relação ao time que goleou o Chile, no Maracanã, na semana passada. Além de não contar com os suspensos Neymar e Vinicius Júnior, o técnico preservará Danilo, Thiago Silva, Fred, Casemiro e Guilherme Arana. Desta forma, a provável Canarinho tem: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Antony, Coutinho e Richarlison.

Com 42 pontos, o Brasil está quatro à frente da Argentina e a apenas um de alcançar a campanha do rival nas Eliminatórias de 2002. Se vencer a Bolívia, a seleção não terá mais nenhuma chance de ser alcançada. Se tropeçar, ainda poderia ser ultrapassada pelos argentinos caso eles vençam o Equador e, depois, o clássico adiado do ano passado. Tite, porém, diz focar apenas no desempenho do time. “Ficar em primeiro no ranking (da Fifa) tem significado, sim. Mas pra mim, particularmente, (o importante) é ver de novo a equipe jogar muito bem, é de novo ela conseguir estrategicamente passar por estas adversidades, ter seu futebol representado com qualidade técnica, de posse de bola”, disse Tite na última entrevista antes do jogo em La Paz.