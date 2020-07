Taça Rio: TJD autoriza transmissão compartilhada para Fla x Flu

Decisão permite que Rubro-Negro transmita partida em seu canal oficial

LUCAS MERÇON /FLUMINENSE Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, pela final da Taça Rio



O vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), José Jaime Santoro, decidiu na tarde desta quarta-feira que, ao contrário do que prevê o regulamento do Campeonato Carioca, o mando da final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo será compartilhado. Desta forma, a transmissão da partida, centro de uma polêmica que se arrasta desde a última semana, poderá ser feita pelos dois times.

Em sua decisão, Santoro comenta que a MP 984, que dá ao mandante da partida direito único de transmissão, defendida pela diretoria do Fla e usada pelo Fluminense como razão para que não fosse permitida a transmissão rubro-negra, não poderia ser levada em conta nesta partida. “Como o regulamento da competição foi elaborado antes do texto legal, é de entendimento juvenil que não poderia o texto do regulamento prever a regra da MP e portanto, um jogo único não sofrerá efeitos da compensação que a MP se preocupou”.

Ele afirma ainda que se o regulamento fosse criado após MP entrar em vigor, “iria prever o mando compartilhado em hipóteses como estas”. “Lanço essa fundamentação também levando em consideração que o Fluminense não refutou nos autos nenhum os argumentos da procuradoria, o que poderia auxiliar o juízo a formar sua convicção”.

Na manhã desta quarta, o Fla pediu ao TJD o direito de transmitir a partida. Como era esperado, o Flu lançou mão da nova MP, já que havia sido sorteado como mandante do confronto. No fim da tarde, o Rubro-Negro divulgou uma nota afirmando estar “preocupado” com a transmissão da final, e colocando sua estrutura à disposição para fazer a captação de áudio e vídeo para os plataformas dos dois clubes.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Fluminense afirmou que não possui nenhum problema com a TV Globo, e disse que “todos os brasileiros poderão assistir a partida através da FluTV”.

No texto, o time das Laranjeiras disse ainda que se manterá “dentro da lei”. “A transmissão cabe ao Fluminense, que a fará, e ficamos no aguardo para ver se o Flamengo cumprirá o que defendeu”.

Sobre a decisão do TJD, o Flu declarou que “o Tribunal da Ferj, de forma ilegal, deu a liminar para que o Flamengo descumpra a lei”.