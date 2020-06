Impasse no RJ! TJD indefere pedido de Botafogo e Fluminense, e Carioca é mantido

Vítor Silva/Botafogo Botafogo e Fluminense não estão de acordo com a volta do Carioca



O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), Marcelo Jucá, indeferiu os pedidos de Botafogo e Fluminense e manteve a tabela já estabelecida pela Ferj para a realização do Campeonato Carioca.

Em razão da pandemia, os clubes entraram com uma ação também para não jogarem na segunda-feira, como determinado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) na segunda-feira, no reinício da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Ambos os times tentavam adiar os jogos de 22 e 25 para 1º e 4 de julho.

“Os fundamentos jurídicos lançados pelos clubes requerentes são absolutamente razoáveis, mas se postos em uma balança conjuntamente com a soberana vontade da maioria, não podem pesar mais. Lamento pessoalmente não flexibilização das datas, pois quem mais sofrerá com isso é a competição, contudo, por outro lado, seria absolutamente leviano entender que a vontade expressa por 14 (quatorze) clubes deve ser posta de lado em razão de outros dois”, disse Jucá.

Caso os times não entrem em campo, a atitude pode ser considerada abandono de torneio. Neste caso, o regulamento geral de competições da Ferj prevê “multa e rebaixamento para a categoria, divisão ou série imediatamente inferior, no ano seguinte, em se tratando das Séries A e B, ou ficará impedida de participar no ano seguinte, em se tratando de associações da Série C”.

O Fluminense lidera o Grupo B, com nove pontos, e tem vaga direta para final do campeonato. Já o Botafogo é o 4º colocado do A, posição que vale a última vaga da chave. Restam duas rodadas para o fim da fase de grupos.

* Com Estadão Conteúdo