Tolima marca no fim e América-MG perde a primeira na Libertadores

Coelho ainda não venceu na competição interclubes e é o lanterna do Grupo D com apenas 2 pontos

EFE/Yuri Edmundo América-MG segurou o Tolima no primeiro tempo, e empatou no segundo



Estreante na Copa Libertadores, o América-MG segue sem vencer na competição interclubes. Nesta quarta-feira, 27, o Coelho recebeu o Tolima, no estádio Independência, e levou a virada nos acréscimos por 3 a 2, sendo assim, está na lanterna do Grupo D com apenas 2 pontos. Faltando três rodadas para o fim da fase de grupos, o América ainda tem chance de se classificar, mas a missão é complicada. Em campo, o Coelho foi bem. Fez um primeiro tempo regular, ameaçando os colombianos e se defendendo. No segundo tempo, aos 8 minutos, Pedrinho abriu o placar batendo no cantinho esquerdo do goleiro Domínguez. Não demorou muito e aos 21, Anderson Plata empatou. Dez minutos depois, Angulo chutou contra a própria meta e deixou o América em vantagem novamente. Aos 41, Quiñones deixou tudo igual para os colombianos. Nos acréscimos, Anderson Plata marcou o gol da virada do Tolima. Na próxima terça-feira, dia 3, o jogo será contra o Atlético-MG, às 21h30 (horário de Brasília).