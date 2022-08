Torcedor do Flamengo é repreendido após tirar foto em frente à sede de organizada do Athletico-PR; assista

O flamenguista precisou se desculpar depois de provocar os atleticanos antes de decisão na Copa do Brasil

Reprodução/Redes sociais Torcedor do Flamengo tira foto em frente à sede dos Fanáticos e é repreendido



Um torcedor do Flamengo foi repreendido por membros da organizada “Fanáticos”, a principal do Athletico-PR, na tarde desta quarta-feira, 17, horas antes da decisão pelas quartas de final da Copa do Brasil – a bola rola na Arena da Baixada a partir das 21h30 (de Brasília). Em vídeo que circula nas redes sociais, o flamenguista posa com uma bandeira da “Torcida Jovem”, uma das maiores do Rubro-Negro carioca, em frente à sede da uniformizada do Furacão, na cidade de Curitiba. Em seguida, no entanto, ele foi abordado na rua pelos atleticanos, que pediram para o carioca se desculpar e entregar a bandeira. Como empataram em 0 a 0 no duelo de ida, no Maracanã, no Rio de Janeiro, os dois times entram em campo precisando de uma vitória simples. Em caso de nova igualdade, a disputa pela vaga na semifinal acontecerá nas penalidades.