Torcedor do Penapolense imita macaco para zagueiro da Portuguesa: ‘É um ser humano babaca’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Divulgação Um torcedor do Penapolense imitou um macaco para o zagueiro Léo Pereira, da Portuguesa



Um torcedor do Penapolense foi flagrado imitando um macaco para o zagueiro Léo Pereira, da Portuguesa, durante o jogo entre os dois times, no último sábado, pela Série A2 do Campeonato Paulista. A Lusa venceu a partida, que foi realizada no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, por 1 a 0.

A injúria racial aconteceu nos minutos finais do duelo, logo após Léo Pereira fazer uma falta e ser advertido com um cartão amarelo. Imagens captadas pela TV TEM mostram o torcedor do Penapolense imitando um macaco e, depois, sorrindo ao lado de um colega.

Assim que o jogo acabou, Léo Pereira foi até o alambrado e discutiu com o agressor. Apesar disso, o episódio não foi relatado na súmula pelo árbitro Rafael Gomes Félix da Silva.

“É um ser humano babaca que faz isso”, disparou Fernando Marchiori, técnico da Portuguesa. “Nos dias de hoje, o ser humano é igual. O Léo é um ser humano maravilhoso, se eu sou ele não dou importância para isso. Não é cor, o branco, negro, amarelo, azul que muda. Esse cara, para mim, não merece nem comentário. A justiça divina vai colocar ele no devido lugar”, acrescentou.

O presidente do Penapolense, Nilson Moreira, emitiu comunicado lamentando o ocorrido e informando que o clube tentará identificar o torcedor.

“Repudiamos totalmente ao episódio como também qualquer outro ato envolvendo homofobia, violência ou racismo. Somos contra, como sempre fomos. Não estamos no futebol para arrumar inimizade, mas para unir os povos e fazermos amigos. O clube tentará identificar o torcedor e exigir que publicamente faça o pedido de desculpa para o atleta e a todos os envolvidos”, escreveu o dirigente.

Moreira afirmou também que, se for identificado, o agressor será denunciado “ao menos na Federação Paulista de Futebol”. Segundo ele, uma eventual denúncia criminal caberia à vítima da ofensa.