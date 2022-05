Torcedores de Flamengo e Universidad Católica brigam antes de jogo da Libertadores; assista

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver muita correria e pessoas assustadas na orla da praia de Copacabana

Reprodução/Twitter/@SC_ESPN Torcedores de Flamengo e Universidad Católica entraram em conflito no Rio de Janeiro



Torcedores de Flamengo e Universidad Católica entraram em confronto na noite da última segunda-feira, 16, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, antes do duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América – a bola rola hoje, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver muita correria e pessoas assustadas na orla da praia. De acordo com a imprensa chilena, dois torcedores da Católica foram detidos pela polícia, que acionou tao menos rês viaturas para controlar a situação.

Na primeira partida entre as equipes, disputada no dia 28 de abril, pela terceira rodada da Libertadores, torcedores da Universidad Católica praticaram racismo contra os brasileiros e chegaram a arremessar objetos, ferindo flamenguistas no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Em campo, o Rubro-Negro carioca levou a melhor, vencendo por 3 a 2. Líder do Grupo H, o time de Paulo Sousa precisa de apenas um empate para garantir a classificação para as oitavas de final. A equipe chilena, por sua vez, é a terceira colocada e precisa de uma vitória para se manter viva na competição.

A @tjf_oficial está atuante hoje, na pista, com os chilenos.

Foi afastada dos estádios, como outras organizadas.

Achavam que isso as levaria à extinção.

Nada, todas seguem vivas e crescendo.

Quanto à violência, idem!

Punem o CNPJ, não o CPF, não adianta.

Melhor repensarem isso. pic.twitter.com/NTVRV7spBc — Mauro Cezar (@maurocezar) May 17, 2022