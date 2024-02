Torcedores do Botafogo picham Engenhão, pedem saída de jogadores e chamam Tiquinho de ‘pipoqueiro’

Atacante perdeu um pênalti no empate contra o Aurora, pela Libertadores; o volante Marlon Freitas e o meia Eduardo também foram alvos

Reprodução/X/@TropaDoBFR · Muro do estádio Nilton Santos pichado com ofensas ao elenco



Torcedores do Botafogo demonstraram extrema insatisfação com os resultados recentes do clube por meio de pichações nos muros do Estádio Nilton Santos. O atacante Tiquinho Soares, responsável por um pênalti perdido no último jogo contra o Aurora pela Libertadores, foi o principal alvo das críticas. Os vândalos apagaram uma arte em homenagem ao jogador, substituindo-a por mensagens ofensivas, chamando-o de “pipoqueiro” e exigindo sua saída do clube. O volante Marlon Freitas e o meia Eduardo também foram alvos dos botafoguenses. Além disso, o time foi criticado, sendo rotulado de “sem sangue” e “covarde”. Próximo à entrada oeste do estádio, foi pichada a mensagem “fora, Mazzuco” no chão. Trata-se de André Mazzuco, diretor de futebol do Fogão. O próximo desafio do Botafogo está marcado para sábado, às 16h, contra o Audax, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Uma derrota poderá eliminar o Alvinegro prematuramente da competição.