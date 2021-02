Torcedores do Flamengo causam tumulto e aglomeração em frente ao Maracanã

Jogo entre o rubro-negro e Internacional pode decidir o Campeonato Brasileiro; situação foi controlada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que utilizou gás lacrimogênio e bombas para dispersar o aglomerado de pessoas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/02/2021 O jogo entre o Internacional e o Flamengo pode decidir o resultado do Campeonato Brasileiro



Torcedores do Flamengo causaram aglomeração em frente ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 21. O jogo entre o rubro-negro e Internacional que acontece neste domingo pode decidir o Campeonato Brasileiro. Mesmo faltando uma rodada para o fim do Brasileirão, se a equipe comandada por Abel Braga vencer o time carioca, o Internacional levará o troféu para o Rio Grande do Sul. Isso porque o time gaúcho está na liderança do campeonato com 69 pontos. Se vencer, a equipe somará 72 pontos. Mesmo que o Flamengo ganhe o último jogo, o time, que agora está um ponto atrás do rival, ficará atrás com 71 pontos. Se o carioca ganhar, porém, o resultado fica em aberto e o Flamengo tem chances de vencer o Brasileirão pelo segundo ano consecutivo. Sendo assim, o jogo de hoje é decisivo para o futuro das duas equipes.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro teve que intervir por causa do tumulto causado pelos torcedores rubro-negros. A PM conteve a torcida com gás lacrimogênio e bombas e afirmou que a situação no momento está “controlada”. Com fumaça, fogos e bandeiras, os cariocas recepcionaram o ônibus do time. A aglomeração causada vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que a grande maioria das pessoas não utilizam máscara de proteção contra o coronavírus.