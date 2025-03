Torcedores do Flamengo e Fluminense entram em confronto antes da final do Campeonato Carioca

Imagens que circulam nas redes sociais mostram cerca de 30 indivíduos, muitos vestindo camisetas do Flamengo, lançando objetos e correndo em meio ao tumulto

Torcedores do Flamengo e do Fluminense se envolveram em um confronto no Engenho Novo, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, durante a saída da comunidade do Rato Molhado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram cerca de 30 indivíduos, muitos vestindo camisetas do Flamengo, lançando objetos e correndo em meio ao tumulto. A Polícia Militar atuou rapidamente na cena do conflito, utilizando bastões para dispersar os torcedores. Apesar da tensão, não houve registros de prisões. Para garantir a segurança na área, o policiamento foi intensificado.

Hoje, Flamengo e Fluminense se enfrentam às 16h na final do Campeonato Carioca de 2025, que ocorrerá no Estádio do Maracanã. O Flamengo entra em campo com a vantagem de precisar apenas de um empate para conquistar o título, enquanto o Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em preparação para o grande evento, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio implementou um plano de interdições na região do estádio a partir das 13h. A

segurança foi reforçada com a mobilização de 300 agentes do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) dentro do Maracanã, além de mais de 150 policiais do Batalhão de São Cristóvão nas proximidades, contando também com o suporte do Batalhão de Choque e do Batalhão de Ações com Cães nas estações de transporte.

