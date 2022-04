Torcedores do Flamengo protestam em frente ao Ninho do Urubu e cercam carros de jogadores; assista 

Os atletas do Rubro-Negro viram torcedores acertarem tapas e até socos na lataria e nos vidros dos seus veículos

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol durante partida entre Flamengo e Vasco



Dezenas de torcedores do Flamengo compareceram ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu, na manhã desta sexta-feira, 8, para reclamar da queda de rendimento do time, que terminou com o vice do Campeonato Carioca – na grande decisão, a equipe foi derrotada pelo Fluminense. Esperando a chegada dos funcionários do clube, o grupo manifestou palavras de ordem e chegou a cercar os carros de alguns jogadores, como Gabriel Barbosa e David Luiz. O zagueiro até abriu a janela do automóvel para ouvir as reivindicações, enquanto o artilheiro sequer parou para conversar. Outros atletas viram torcedores acertarem tapas e até socos na lataria e nos vidros dos seus veículos.

A relação entre as torcidas organizadas do Flamengo e o time estremeceu nas últimas semanas. Além de criticar o desempenho dos jogadores em campo, muitos torcedores também já pedem a saída de Paulo Sousa, técnico português contratado no início desta semana. Para tentar apaziguar o ambiente, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, chegou a marcar uma reunião entre o elenco as uniformizadas. O encontro, entretanto, não aconteceu, já que o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, pediu para o movimento acontecer somente quando ele voltasse de viagem. O Fla estreia no Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, 9, diante do Atlético-GO, Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A viagem da delegação carioca está marcada para acontecer no período da tarde de hoje.