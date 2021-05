Torcedores do São Paulo zoam Abel Ferreira no trânsito após vice do Palmeiras; assista 

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o português leva a brincadeira na esportiva e até acena para os tricolores

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira foi zoado por torcedores do São Paulo



Os são-paulinos não estão se aguentando de felicidade com a conquista do Campeonato Paulista 2021 diante do Palmeiras, no último domingo, 23, no Morumbi, que encerrou a fila de oito anos sem títulos. Prova disso é que alguns torcedores do Tricolor, ao encontrar o técnico Abel Ferreira no trânsito da capital paulista, não perdoaram e cutucaram o treinador do Verdão. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o português leva a brincadeira na esportiva e até acena para os tricolores. Vale lembrar que Abel polemizou na entrevista coletiva após a decisão, ao dizer que o São Paulo “não foi melhor em nada” em relação ao Alviverde nas finais.

Assista abaixo: