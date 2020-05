Torcedores de grandes clubes se unem em manifesto contra o fascismo na Avenida Paulista

Reprodução Ato a favor da democracia na Avenida Paulista envolve torcedores de grandes times



Um grupo de manifestantes pró-democracia, vestidos de pretos e usando máscaras, realiza um ato na tarde deste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo.

Eles ocupam a faixa sentido Consolação da via, na frente do Masp, e o vão livre do museu. Antes, fizeram uma caminhada, entoando gritos em defesa da democracia. A manifestação chegou à região da Avenida Paulista por volta das 12h. A Policia Militar acompanha o movimento.

A organização envolve grupos antifascistas ligados a torcidas organizadas de futebol, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, em conjunto com movimentos sociais.

A maioria dos manifestantes usa máscaras, mas há alguns sem proteção, numa aglomeração de pessoas que também contraria orientações de autoridades sanitárias para manter distanciamento social como medida de contenção ao avanço do novo coronavírus.

Gritos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também foram registrados no ato. Poucas horas depois do ato, a Polícia Militar dispersou os manifestantes com bombas de gás. Veja alguns vídeos abaixo.

Gaviões da Fiel, em ato antifascista, na tarde deste domingo (31). O grupo desfilou pela Avenida Paulista em prol da democracia.pic.twitter.com/JCvg49wPwX — Leonan Oliveira (@CallMeLeonan) May 31, 2020

#AntifasPelaDemocracia Palmeiras Fluminense Corinthians Gaviões da Fiel São Paulo Flamengo Cruzeiro Santos Galo Bahia Sport Unidos Pelo Fora Bolsonaro pic.twitter.com/wh3HORWJ1M — Brunoo🤍🚩 @ColetivoEstrela Estrela Da Democracia (@BrunooLuccaa) May 31, 2020

Torcedores anti-fascistas ocuparam a Avenida Paulista em defesa da DE-MO-CRA-CI-A. A grande onda contra o fascismo está crescendo. ✊🏿 “Apesar de você amanhã há de ser outro dia”. pic.twitter.com/vVUNmn8R9w — Benedita da Silva (@dasilvabenedita) May 31, 2020

ato em favor da Democracia agora na Avenida Paulista, a torcida Gaviões da Fiel grita:

"Doutor, eu não me engano

O Bolsonaro é MILICIANO!" 🖤🙃👀✊🏽 pic.twitter.com/wiZl2x9Tto — Fêssor de Filô (@zeutonylopes) May 31, 2020

Representantes do Palmeiras também estão presentes na marcha pela democracia em São Paulopic.twitter.com/nLCzXQjrwg — Observatório Internacional (@observint) May 31, 2020

Manifestação antifascismo acontece agora na Avenida Paulista. É uma reação ao que aconteceu em Brasília com o grupo inspirado de tochas e terror. O Brasil ganha o compasso dos protestos nos Estados Unidos. pic.twitter.com/DefkGn48yE — Renan Brites Peixoto 🇧🇷🏴 (@RenanPeixoto_) May 31, 2020

Manifestantes antifascistas entram em confronto com a Polícia Militar de São Paulo na Av. Paulista durante a tarde deste domingo (31) 📹 Bruno Lima pic.twitter.com/NXRdmerrDo — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 31, 2020

*Com Estadão Conteúdo