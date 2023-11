Torcida do Boca Juniors faz grande festa em saída do time rumo ao Rio de Janeiro

Equipe enfrenta o Fluminense pela final da Libertadores, no sábado, 4, às 17h, no Maracanã

Reprodução/X/@BocaJrsOficial Torcedores do Boca incentivaram atletas da equipe antes do embarque para o Brasil



Se de um lado a torcida do Fluminense está contada as horas para o início da decisão da Libertadores, do outro não é diferente. Torcedores do Boca Juniors fizeram festa na saída da equipe de Buenos Aires rumo ao Rio de Janeiro, palco da final da maior competição sul-americana. O jogo acontece no sábado, 4, às 17h, no Maracanã. O perfil oficial da equipe argentina publicou um vídeo e mostra os torcedores incentivando o time. “Todos juntos! Boca e seu povo”, escreveu o clube argentino. O Boca tenta o seu sétimo título de Libertadores e igualar o Independiente, também da Argentina, com sete conquistas. Por sua vez, o Fluminense busca um título inédito em sua galeria. O Maracanã deve receber cerca 70 mil espectadores. O clube argentino fará o reconhecimento do gramado nesta quinta-feira, 2, e usará o Centro de Treinamento do Vasco da Gama, o Moacyr Barbosa, para fazer seus últimos treinos antes da decisão.