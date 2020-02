Torcida do Botafogo recepciona Honda com festa: ‘Brota no aeroporto pra receber o japonês’

Reprodução/Twitter Honda é o novo reforço do Botafogo



A torcida do Botafogo está lotando o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na tarde desta sexta-feira (7), para recepcionar o japonês Keisuke Honda, recém-contrato do Glorioso. Com bandeirão, cartazes e muitas músicas, centenas de torcedores esperaram o meio-campista desembarcar fazendo muita festa no Rio de Janeiro.

O voo de Honda estava previsto para chegar às 16h15, mas atrasou. Ansiosa, a torcida do Alvinegro canta:”Camisa ok. Bermuda ok. Bandeira ok. A bateria tá ok. Brota no aeroporto pra receber o japonês”.

Em clima de celebração, muitos torcedores também aproveitaram para provocar o rival Flamengo. “Vai tomar no C*! O Honda está chegando, Gabigol [Gabriel Barbosa, do Rubro-Negro] é o meu P***”.

Meio-campista de armação, Honda deverá ser titular no time treinador por Alberto Valentim, que foi criticado pela torcida botafoguense. Aos 33 anos, o jogador será apresentado oficialmente amanhã.

Honda virou obsessão entre os torcedores do Glorioso, que chegaram a criar uma hashtag em japonês para tentar seduzir o craque durante as negociações. Sem clube desde que deixou o Vitese, da Holanda, o nipônico aceitou a proposta do Botafogo no último dia 31.

Experiente, Honda coleciona passagens por diversas equipes do futebol mundial, como o Nagoya Grampus (Japão), VVV-Venlo (Holanda), CSKA (Rússia), Milan (Itália), Pachuca (México) e outros. No seu último clube, o Vitese, ele teve pouco espaço e realizou apenas quatro partidas.

Pela seleção japonesa, o meio-campista soma 98 partidas, 37 gols e três participações em Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018).

O JAPA TÁ AÍ! 🔥 Honda desembarca no Rio de Janeiro nos braços da torcida mais apaixonada do mundo! #HondaChegou ⭐️🇯🇵 pic.twitter.com/SE9woOFVqX — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2020

Linda festa da torcida do Botafogo no Aeroporto Internacional do Galeão na tarde desta sexta-feira.

Botafoguenses lotaram o aeroporto para aguardar a chegada do craque japonês Keisuke Honda. pic.twitter.com/8DokAJmA1c — A Festa das Torcidas (@AFestaDaTorcida) February 7, 2020

O japonês ainda vai chegar, mas o #AeroHonda já começou. pic.twitter.com/yUWB7mFWGj — O Glorioso 7 (@oglorioso7) February 7, 2020