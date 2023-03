Torcida do Cruzeiro critica Ronaldo após troca de mascote: ‘Gordão, devolve o Raposão’

Cruzeiro reformulou o uniforme, a cor e a expressão dos dois símbolos do clube, Raposão e Raposinho

Ronaldo Fenômeno, dono da SAF Cruzeiro, voltou a sofrer a ira da torcida nesta quinta-feira, 23. Em frente à Toca da Raposa, membros de algumas organizadas do clube se reuniram para criticar a troca da identidade visual do mascote, o Raposão. “Ronaldo, gordão, devolve o Raposão”, gritaram os cruzeirenses, que também utilizaram fogos de artifícios no protesto. Através das redes sociais, a Máfia Azul, principal uniformizada, declarou que “tudo tem limite” e escreveu uma nota de repúdio. “O Raposão é o maior mascote do Brasil, e sempre se fez presente pelo carisma, força e seriedade, tudo ao mesmo tempo. É inadmissível as mudanças feitas no mascote, e só corroboram aquilo que estamos vendo faz tempo: a falta de sinergia com o torcedor, que agora é mero cliente, e principalmente a falta de conhecimento de muitos que hoje estão no clube sobre o Cruzeiro e principalmente a própria torcida”. O Cruzeiro reformulou o uniforme, a cor e a expressão dos dois símbolos do clube, Raposão e Raposinho. Vejas as alterações abaixo.

🦊 Raposão, mascote oficial do Cruzeiro, passa por mudanças e causa polêmica entre torcedores. Antes e depois: 📸 Divulgação/Cruzeiro pic.twitter.com/8viYZgG6T7 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 23, 2023

🦊 “RONALDO, GORDÃO, DEVOLVE O RAPOSÃO” Após o Cruzeiro anunciar a mudança da identidade visual do seu mascote, o “Raposão”, um grupo de torcedores foi até a porta do CT do clube para protestar contra Ronaldo. 📹 Reprodução Twitter/VamosComTudoCEC pic.twitter.com/HErwHxWwzj — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) March 23, 2023