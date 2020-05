Torcida do Fluminense apoia decisão do clube de não retomar treinos

Reprodução Torcida do Flu subiu a hashtag #NãoJogaFluminense em apoio à diretoria



Após a reunião entre os dirigentes do clube cariocas e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, os torcedores do Fluminense se posicionaram a favor da decisão do clube de não retomar os treinamentos durante a pandemia do novo coronavírus.

O caminho é contrário dos tomados pelos rivais Flamengo e Vasco, que já articulam a retomada do futebol no estado. Na semana passada, os dirigentes dos dois clubes se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

No meio da discussão, a torcida apoiou a postura do presidente Mário Bittencourt com a hashtag #NãoJogaFluminense. Segundo a prefeitura, os treinos devem ser retomados em meados de junho, e o campeonato estadual, por volta ao início de julho. Assim como o Tricolor, a diretoria do Botafogo também se disse contra a retomada imediata.

Ações na pandemia

O Fluminense tem adotado medidas diferentes dos demais clubes durante a pandemia. O clube não demitiu funcionários. Nas últimas semanas, lançou seus novos uniformes em uma live no Youtube e lançou uma campanha de venda de ingressos fictícios para a reprise da conquista to estadual de 1995, revertendo a renda na compra de cestas básicas para os funcionários.