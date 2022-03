Torcida do Fluminense esgota ingressos para decisão do Carioca com o Flamengo

Animados com a vitória no primeiro jogo da decisão por 2 a 0, os torcedores acabaram como as entradas do Maracanã em menos de 24 horas

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Fluminense fazendo a festa em vitória diante do Flamengo na primeira final do Carioca



A torcida do Fluminense está tão empolgada para a segunda final do Campeonato Carioca diante Flamengo, marcada para o próximo sábado, 2, que esgotou todos os ingressos disponíveis para o clássico. Animados com a vitória no primeiro jogo da decisão por 2 a 0, os torcedores acabaram como as entradas do Maracanã em menos de 24 horas. O estádio terá todos os 56 mil lugares preenchidos, pois não havia mais entrada para os rubro-negros. As informações foram confirmadas pelo Tricolor das Laranjeiras nesta quinta-feira, 31, através do Twitter.

A torcida do Flu já havia comprado todos os bilhetes para os setores Leste e Oeste do Maracanã, que são mistos, pela manhã desta quinta-feira e, no começo da tarde, esgotou as entradas para o setor Sul, exclusivo aos tricolores. No jogo de ida, por exemplo, sobraram quase seis mil ingressos destinados aos tricolores. “Atenção, torcida tricolor! Ingressos esgotados para a decisão de sábado! Vamos juntos lutar por mais essa taça!, informou o Fluminense em suas redes sociais. Depois de ganhar a Taça Guanabara, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença que volta a festejar o título carioca que não bem desde 2012.