Torcida do Guarani tenta invadir Brinco de Ouro e entra em confronto com a PM

WAGNER SOUZA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Guarani tentaram invadir o Brinco de Ouro



Os torcedores do Guarani compareceram ao Brinco de Ouro da Princesa mesmo diante da proibição de público, decisão tomada por conta da pandemia de coronavírus. A aglomeração, no entanto, resultou em confusão após a Ponte Preta abrir 2 x 0 no placar, ainda no primeiro tempo.

Segundo informações do Globo Esporte, parte dos bugrinos tentou invadir o estádio, e a Polícia Militar reagiu. O confronto durou certa de meia hora. A corporação vai pedir uma punição ao Guarani pela confusão.

Antes do jogo, o Ministério Público havia solicitado que o presidente do Guarani, Ricardo Miguel Moisés, e o presidente da Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, pedissem às suas respectivas torcidas que não comparecessem a local da partida.