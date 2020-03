Treinador de time espanhol morre aos 21 anos por conta do coronavírus

Reprodução/Twitter Treinador do Atlético Portada Alta morreu devido ao coronavírus



Francisco García, treinador do time infantil do Atlético Portada Alta, da Espanha, morreu no último domingo (15) devido ao novo coronavírus. Com somente 21 anos de idade, o técnico pertencia ao grupo de risco por causa de outras doenças.

Presidente da agremiação com sede em Málaga, José Bueno lamentou a morte do jovem treinador da categoria infantil, que trabalhava no clube desde 2016. Em comunicado, ele afirmou que acreditava na recuperação de Francisco e que o técnico tinha toda a vida pela frente.

Já nas redes sociais, o Atlético Portada Alta prestou suas condolências.”Queremos expressar nossas mais profundas condolências à família, amigos e colegas íntimos do nosso treinador Francisco García, que nos deixou, infelizmente, hoje”, disse.

“Agora, o que fazemos sem você, Francis? Se você sempre esteve conosco no Portada ou, quando necessário, ajudando. Como vamos continuar conquistando quilômetros na liga? Não sabemos como, mas certamente faremos isso por você. Não esqueceremos você, descanse em paz, fenômeno. Até sempre”, finalizou.

A Espanha é o quinto país mais afetado pelo Covid-19 do mundo. Os dados mais recentes registram 8.700 casos no país, com mais de 280 mortes.