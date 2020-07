Treinador do Fluminense oferece título da Taça Rio às vítimas de Covid-19

Logo após a decisão contra o Flamengo, Odair Hellmann homenageou as vítimas da pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus

Reprodução/Fluminense O Fluminense, treinado por Odair Hellmann, derrotou o Flamengo na final da Taça Rio



O técnico do Fluminense, Odair Hellmann, ofereceu o título da Taça Rio, conquistado na última quarta-feira (8), no Maracanã, com vitória nos pênaltis sobre o Flamengo por 3 a 2, após empate por 1 a 1, às vítimas do coronavírus e seus familiares.

O presidente do clube, Mário Bittencourt, que se posicionou diversas vezes contrário ao retorno dos jogos no Rio de Janeiro, concedia entrevista à TV oficial do clube quando o treinador apareceu para parabenizá-lo e pediu a palavra. “Parabéns, torcedor tricolor. Isso é para vocês, que vocês merecem. Obrigado por tudo, por todo apoio que nos deram, ao clube, à comissão, técnica, os jogadores e também a esse cara aqui”, disse Hellmann se referindo ao presidente Mário Bittencourt.

“Aproveito para homenagear as vítimas, os familiares que ficaram e perderam pessoas das suas famílias, seus amigos. Essa vitória é para eles, esse título é para eles e para o nosso torcedor tricolor também, que está sempre do nosso lado”, finalizou o treinador.

Com a conquista da Taça Rio, o Fluminense vai decidir o Campeonato Carioca com o Flamengo, que faturou a Taça Guanabara. As finais serão em dois jogos, provavelmente nos próximos dois domingos, no Maracanã.

*Com Estadão Conteúdo