Tribunal rejeita pedido do Vasco para impugnar partida contra o Fluminense

Cruzmaltino reclamou dos cartões distribuídos e da não marcação de um pênalti, mas presidente do TJD-RJ não viu interferência da arbitragem no empate sem gols

Leandro Amorim/Vasco Vasco x Fluminense pelo Campeonato Carioca - 14 de Fevereiro de 2024



O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) rejeitou o pedido de impugnação feito pelo Vasco em relação ao clássico contra o Fluminense, disputado na última quarta-feira pelo Campeonato Carioca e encerrado com um empate sem gols. A presidente do TJD-RJ, Renata Mansur, afirmou que não houve erro grave que justificasse a anulação da partida. Ela destacou que, após análise técnica, não foi constatado erro de direito que pudesse anular o jogo e ressaltou ainda que a estabilidade e segurança jurídica das competições devem ser preservadas, afirmando que o árbitro em campo é soberano para tomar decisões, mesmo em relação ao VAR.

A presidente explicou que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) tem buscado transparência no Campeonato Carioca, permitindo aos clubes indicar o árbitro e contratando uma empresa para analisar tecnicamente as decisões arbitrais, utilizando algoritmos de Inteligência Artificial. Segundo Mansur, o relatório da empresa contratada apontou apenas um erro de baixo impacto na partida, o que não interferiu no resultado final, confirmado como 0 a 0. Ela ressaltou que a arbitragem não influenciou no placar, apesar das reclamações do Vasco.

O clube cruzmaltino contestou a atuação do árbitro Bruno Mota Corrêa, que distribuiu cartões amarelos e vermelhos durante o jogo, além de anular dois gols do Vasco e não marcar um pênalti, apesar do chamado do VAR. No total, foram oito cartões amarelos e três vermelhos durante o clássico. Com o resultado mantido, o Vasco ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Carioca, com 13 pontos, um a menos que o Botafogo, seu próximo adversário. O clássico entre as duas equipes está marcado para domingo, no estádio Nilton Santos.