TST aceita recurso da CBF e derruba suspensão de jogo entre Palmeiras e Flamengo

Apesar do clube carioca passar por surto de Covid-19, Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o Fla deve entrar em campo nesta tarde; decisão do TRT-RJ impedia time de jogar por 15 dias

Marcello Dias/Estadão Conteúdo Flamengo vai a campo contra o Palmeiras



O Tribunal Superior do Trabalho (TST) aceitou o recurso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e derrubou decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que suspendia o jogo entre Palmeiras e Flamengo, marcado para as 16h deste domingo (27). As informações são do repórter da Jovem Pan Rodrigo Viga. O Flamengo tem um surto de Covid-19 no elenco e, por isso, pediu o adiamento do jogo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido, mas o TRT acatou um outro pedido, feito pelo Sindiclubes, o sindicato de funcionários de clubes do Rio de Janeiro.

Mais cedo, o juiz Filipe Olmo, do TRT-RJ, havia proibido o Flamengo de jogar, viajar e até treinar pelos próximos 15 dias. A decisão ainda estipulou multa de R$ 10 milhões caso o jogo de hoje fosse realizado. Se a determinação de Olmo tivesse sido mantida, o clube carioca perderia jogos pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. No torneio continental, o Fla perderia o jogo contra o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (30), no Maracanã. Já pelo Brasileirão, a equipe carioca não poderia disputar as partidas contra Athletico Paranaense, no próximo domingo (4); Sport, no dia 7 de outubro; e o clássico contra o Vasco, em 10 de outubro. O regulamento do campeonato prevê punições para times que se beneficiarem de decisões da “Justiça comum” para não entrarem em campo.