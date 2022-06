Ucrânia derrota Escócia e vai enfrentar o País de Gales por uma vaga na Copa do Mundo

Yaremchuk, Yarmolenko e Dovbyk marcaram para os ucranianos, enquanto McGregor fez o único gol dos escoceses

ANDY BUCHANAN / AFP A Ucrânia venceu a Escócia por 3 a 1 e está a um jogo de disputar a Copa do Mundo 2022



A Ucrânia conquistou um excelente resultado nesta quarta-feira, 1º, ao vencer a Escócia por 3 a 1, no Hampden Park, em Glasgow, na partida válida pela repescagem das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2022. Yaremchuk, Yarmolenko e Dovbyk marcaram para os ucranianos, enquanto McGregor fez o único tento dos escoceses. Agora, a equipe nacional do país, que atravessa uma guerra, encara o País de Gales, no próximo domingo, por uma vaga no Mundial do Catar. O vencedor estará no Grupo B, ao lado de Inglaterra, Estados Unidos e Irã.