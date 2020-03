United supera time de Rooney e avança na Copa da Inglaterra

EFE/EPA/PETER POWELL Rooney cumprimenta Lingard durante a partida entre Derby County e Manchester United



O Manchester United fechou a lista de classificados para as quartas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Derby County, time do atacante Wayne Rooney, por 3 a 0, no Pride Park Stadium.

Ídolo no United, onde conquistou 12 títulos de 2004 a 2017 e marcou 253 gols, Rooney enfrentou o clube pela terceira vez desde sua saída. Novamente ele passou em branco, como aconteceu quando ainda defendia o Everton, na temporada 2017/2018.

O destaque na partida foi o atacante Odion Igalho, autor dos dois últimos gols do United. O jogador foi contratado junto ao Shanghai Shenhua no início de 2020.

O adversário do Manchester United nas quartas de final será o Norwich, lanterna do Campeonato Inglês que eliminou o Tottenham nos pênaltis.

* Com EFE.