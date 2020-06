Vagner Mancini é o novo treinador do Atlético Goianiense

Érico Leonan / SPFC Vagner Mancini é o novo técnico do Atlético-GO



O Atlético Goianiense anunciou, na manhã desta quinta-feira (25), Vagner Mancini como novo treinador do time. A principal missão do técnico de 53 anos será manter a equipe rubro-negra na Série A do Campeonato Brasileiro.

Mancini estava desempregado desde o fim da temporada passada, quando comandou o Atlético-MG. Em 2019, ele também esteve à frente do São Paulo.

No “Dragão”, Vagner Mancini também trabalhará com os seus companheiros Anderson Batatais (auxiliar técnico) Claudio Andrade (analista técnico).

O Atlético-GO já foi treinado por Cristóvão Borges e Souza em 2020. Borges foi demitido após um aproveitamento de 66% dos pontos, enquanto Souza dirigiu o time em cinco partidas (com quatro triunfos).

Na carreira, Mancini já trabalhou em grandes clubes do futebol nacional, como Vitória, Grêmio, Santos, Chapecoense, Ceará, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo.