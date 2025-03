Vai renovar? Presidente do Flamengo ironiza pai de Gerson por proposta recusada

Agente do meia fez cobranças públicas nos últimos dias

RAFAEL SACHARNY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027



A novela da renovação de contrato entre Flamengo e Gerson ganhou mais um capítulo na última quinta-feira (20). Em reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ironizou o pai e agente do meia após a primeira proposta ter sido recusada: “Propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade. ”Em entrevista, o dirigente rubro-negro já havia confirmado que as conversas pela extensão do vínculo estavam acontecendo: “Nós fizemos uma proposta para o Gerson que eu julgo muito boa, agora a bola está com ele. Nós estamos otimistas, não vamos deixar nada para em cima da hora. Estamos atentos aos detalhes, acho que ele está satisfeito com a proposta que fizemos para ele. O retorno é dele para o Boto, a minha parte como presidente eu fiz.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, mas seu estafe cobra valorização salarial ao jogador alegando que ele possui um dos menores salários do atual elenco. O atleta é titular absoluto no clube, capitão do grupo e figura constante nas convocações da seleção brasileira.