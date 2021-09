Vampeta detona paralisação de partida entre Brasil e Argentina: ‘Isso é uma palhaçada’

‘Os atletas argentinos estão muito mais saudáveis do que o pessoal que anda por aí’, disse o comentarista do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/ EFE/Sebastiao Moreira Vampeta criticou a paralisação de Brasil x Argentina



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, detonou a ação da Anvisa e da Polícia Federal em interromper a partida entre Brasil e Argentina, neste domingo, 5, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. No entendimento do ex-jogador, aos quatro jogadores argentinos, que deveriam cumprir quarentena ao entrar no país, estão mais protegidos contra o novo coronavírus do que outros estrangeiros que ingressam ao Brasil irregularmente.

“A verdade é que isso é uma palhaçada. O que entra de gente pelas fronteiras que a gente não vê… Os jogadores tomam os cuidados necessários. Isso daí é para aparecer! Eles sabem que é um jogo grande, de Eliminatórias e querem aparecer na TV. Os atletas argentinos estão muito mais saudáveis do que o pessoal que anda por aí”, disse Vampeta. “O que acontece no país… É só ver a quantidade de vacinas que foram aplicadas irregularmente, mas que a Anvisa deixou passar. E eu tomei a CoronaVac, e ainda nem sei se era um desses lotes irregulares”, completou.

