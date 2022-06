Vampeta monta Top 5 dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro; confira

No programa ‘Pergunte ao Vampeta’, o ex-jogador também respondeu se Galvão Bueno vai fazer falta na narração da seleção brasileira

Reprodução/ Youtube e instagram @neymarjr Vampeta colocou Neymar no 5º lugar como melhor jogador da história do Brasil



Quem são os melhores jogadores da história do futebol brasileiro? No programa ‘Pergunte ao Vampeta‘ desta semana, o comentarista da Jovem Pan montou seu TOP 5 de melhores jogadores que já passaram em solo brasileiro. Perguntado por um fã se Neymar estava entre os melhores, Vampeta respondeu. “Para mim o Neymar está entre os cinco melhores: Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar”, disse. Ele também citou Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Garrincha e Rivelino em um eventual Top 9. Vampeta também respondeu uma pergunta sobre a saída de Galvão Bueno da TV Globo. “Galvão tem aquela voz linda, é um ícone, faz parte da Copa do Mundo, mas eu acho que não vai sair não”, disparou.

