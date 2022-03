Vanderlei Luxemburgo se filia ao PSB e deve buscar vaga no Legislativo 

Presidente da sigla, Carlos Siqueira usou suas redes sociais para confirmar que o técnico de 69 anos assinou a ficha de filiação em evento realizado pela manhã, na sede do partido.

Reprodução/Twitter/@csiqueirapsb Vanderlei Luxemburgo se filia ao PSB e deve concorrer ao Senado ou à Câmara



Treinador da seleção brasileira de 1998 a 2000, multicampeão no Palmeiras e com passagens por vários grandes clubes nacionais, Vanderlei Luxemburgo se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta segunda-feira, 29. Presidente da sigla, Carlos Siqueira usou suas redes sociais para confirmar que o técnico de 69 anos assinou a ficha de filiação em evento realizado pela manhã, na sede do partido. Sem liderar uma equipe desde o ano passado, quando foi demitido pelo Cruzeiro, Luxa deve concorrer uma vaga no Legislativo, podendo se candidatar ao Senado ou à Câmara.

“O ex-técnico da seleção brasileira de futebol, Vanderlei Luxemburgo, chega para reforçar o time do partido, que, a cada dia, vem ganhando novos filiados. Ele assinou ficha de filiação nesta segunda (28), na sede nacional do PSB. Seja bem-vindo!”, escreveu Siqueira. A reportagem do Grupo Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Luxemburgo para obter mais detalhes, mas, até a publicação da matéria, não obteve resposta. Nos últimos meses, o técnico de futebol percorreu o Tocantins sendo repórter da TV Jovem, afiliada da Record – o “Professor” é proprietário da emissora há três anos e aproveitou o período para rodar pelo Estado.