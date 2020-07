Coordenador do Vasco, Antônio Lopes afirma: ‘Temos condições de ganhar títulos’

Diretor do Cruz-Maltino acredita que o time irá, ao menos, conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores

Reprodução/Vasco Germán Cano durante vitória do Vasco



Antônio Lopes, coordenador do Vasco, afirmou que o time tem condições de disputar títulos na atual temporada. Em entrevista ao “Fox Sports”, nesta terça-feira (14), o dirigente comentou que o objetivo do Cruz-Maltino é, no mínimo, arrumar uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

“Estamos pensando em ganhar títulos nessa temporada. Temos condições de ganhar algum ou arrumar vaga na Libertadores pelo Brasileirão”, disse Antônio Lopes.

O Vasco não começou bem a temporada, ficando sem o título da Taça Guanabara e não se classificando para as semifinais da Copa Rio. Desta forma, a equipe treinada por Ramon acabou não tendo chances de título no Campeonato Carioca.

Agora, o time carioca se prepara para o começo do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de agosto. A Confederação Brasileira e Futebol (CBF) deve dar mais detalhes do calendário em breve.

O Vasco ainda tem a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil nesta temporada. O torneio também será recomeçado no mês de agosto.