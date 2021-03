Vasco anuncia as contratações de Marquinhos Gabriel e Ernando

De olho no Campeonato Carioca e na Série B do Brasileirão, o Gigante da Colina oficializou os seus primeiros reforços para a temporada 2021

Reprodução/Vasco O Vasco anunciou as contratações de Marquinhos Gabriel e Ernando



De olho no Campeonato Carioca e na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou na tarde deste domingo, 7, as primeiras contratações para a temporada 2021. Tratam-se do meio-campista Marquinhos Gabriel e do zagueiro Ernando. O armador chega com vínculo válido até dezembro, enquanto o defensor também fica até o final do ano, mas possui a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. Ambos iniciam o trabalho no Gigante da Colina nesta semana.

Marquinhos Gabriel, de 30 anos, é rodado no futebol brasileiro. Revelado nas categorias de base do Internacional, o meia passou por Santos, Palmeiras, Cruzeiro e Athletico-PR, onde atuou por empréstimo até o final da temporada passada. Ernando, por sua vez, surgiu no Goiás, vestiu também a camisa do Colorado e, até o mês passado, estava no Bahia.